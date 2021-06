MINU POEG on üksikisa. Ma aitan teda, niipalju kui saan, mis tähendab, et me kasvatame koos kolme-, viie- ja seitsmeaastast poissi. Igal neist on oma iseloom ja huvid ning nipid, kuidas suuri inimesi ümber näpu väänata. Me elu on täis dilemmasid. Võiks öelda isegi trilemmasid, kui need olemas oleksid.