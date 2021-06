LÕPUPIDU ⟩ Kultuuriakadeemia korraldab eraldi aktused

Akadeemia teatel astutakse aktusel kursusega ühiselt rambivalgusesse – mõtiskletakse koos inimestega, kes on õpingutel suunanud ja toetanud, veedetakse aega kallite koolikaaslastega ning vaadatakse nii minevikku kui tulevikku. Läbi kümne päeva, küll erinevatel hetkedel, on samas ruumis kõik lõpetajad, õppejõud ja direktor, jagades kogemust, mis on justkui sama, aga ometi ka erinev.

Lõpuaktuse lavastaja, kultuuriakadeemia vilistlase ja õppejõu Ruslan Stepanovi sõnul on see täiesti uudne formaat.

"Tänavune lõpuaktus on oma olemuselt interaktiivne ja selles on varasemast vähem formaalsust," ütles Stepanov. "Aktus on üles ehitatud nii, et iga eriala lõpetajad saaksid ainulaadse ja mängulise kogemuse osaliseks."