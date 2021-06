See, et lennureisid on ­COVID-ist­ räsitud maailmas teistsugused, kui olid varem, ei tule enam kellelegi üllatusena: mask ette, kõiksugused lisaprotseduurid lennujaamas ning tähelepanelik tervise jälgimine edaspidi. Hiljutises vestluses ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriga väljakäidud fakt, et Brüsseli lennujaama täitumus on praegu üks protsent, tõi aga reaalsuse veelgi lähemale. Muidu inimestest kihav paik on selles valguses tõepoolest inimtühi.