Rahva seas üsna laialt levinud arvamus, et poliitika magusa meepoti juurde on suur tung, osutub valimistest valimistesse kandidaatide nimekirju vaadates järjest ekslikumaks. Neid, kes sooviksid kõlavat tiitlit ja kopsakat palka, võib ju leidudagi, kuid inimesi, keda juhtivale kohale päriselt panna saaks, otsivad erakonnad tikutulega taga. Võimekatel juhtidel on enamasti oma rada juba käia ning paljud neist ei soovi elukutselisena ebakindlasse poliitikamaailma sukelduda, isegi kui nad kandideerimisega nõustuvad.