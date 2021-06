Juba 1973. aastal valminud ja seniajani omas žanris ületamatuks jäänud «Vaimude väljaajaja» («The Exorcist») oli esimene arvestatava kassa teinud õudusfilm, mis määras ühtlasi kindlaks žanri piirjooned väga pikaks. «Kurja kutsumine 3» on selles vallas järjekordne katse. Üsna alguses teeb see sügava kummarduse oma eelkäijale, lõppkokkuvõttes see aga üllatada ega midagi uut pakkuda ei suuda.