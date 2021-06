Külalised saabusid reedel soome-ugri kultuuripealinna Abja-Paluojale, kus Abja gümnaasiumi ajalooõpetaja Maile Kreevs tutvustas Abja muuseumi. Äsja avatud uue ekspositsiooni keskmes on soome-ugri kultuuripealinna aastaga seoses arhailised mustrid mitmesugustel esemetel. "Kreevs kõneles Abja-Paluojast nii kaasakiskuvalt, et üks mokša naine otsustas teha talle spontaanse kingi, andes jutustajale tänutäheks oma käe pealt võetud võru. See žest liigutas kõiki kohalviibijaid südamepõhjani. Neile üldse väga meeldib kinkida oma pärandit ja jutustada sinna juurde lugusid. Ka minul oli õnn saada sellest osa. Ersade juht Natalia Abrosimova kinkis mulle mustad pärlid, täites minu ammuse soovi. Nataliale kinkis need tema oma ema Mordvamaal," kõneles Mulgi kultuuri instituudi juhataja Ave Grenberg liigutavatest hetkedest.