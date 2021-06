Viljandi haigla andis pressiteate vahendusel teada, et tänasest on taas lubatud haiglaravil viibivate patsientide külastamine. Külastaja peab olema viirusnakkuse tunnusteta ja Covid-19 vastu vaktsineeritud või selle läbi põdenud viimase kuue kuu jooksul. Kaasas peab olema ka seda kinnitav tõend. Samuti lubab haigla patsiendile külla ühe inimese korraga ning visiit peab piirduma 15 minutiga. Osakonniti on patsientide külastamise tingimused erinevad, infot selle kohta leiab haigla kodulehelt. ​