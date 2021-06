FOTOD ⟩ Pühapäeval põles Viljandimaal Mercedes-Benz

Päästeameti ööpäevateates on kirjas, et 13. juunil kell 17.24 põles Põhja-Sakala vallas Punakülas külas lahtise leegiga sõiduauto Mercedes-Benz, mille päästjad veejoaga kustutasid. Inimesed said süttinud autost tervelt välja. Enne puksiirile tõmbamist kastsid päästjad autorehvid veel veega üle.