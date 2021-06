Viljandi laululaval said lõputunnistused kätte muusikakooli 77. lennu õpilased. FOTO: Elmo Riig

Täna leidis laululaval aset Viljandi muusikakooli 77. lennu lõpuaktus, mis oli esimest korda avalikus ruumis. Kuid eriline oli see ka lõpetajate suure hulga poolest – sel aastal sai diplomi 40 last, mis on ka kooli rekord.