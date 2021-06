Tänukampaania ⟩ Veel homme saab oma vanemaid veebi kaudu tänada laia publiku ees

Internetilehel aitähsulle.ee saab sisestada 13. juunini lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu avaldada ning need tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis, et pöörata tähelepanu erakordse aasta läbi teinud lapsevanematele.

Peapeale pööratud elu

Samal ajal juhitakse tähelepanu ka lapsevanemate oma vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele.

"Viimane aasta on nii vähemal kui suuremal määral meie kõigi harjumuspärase elu peapeale pööranud. Seda just eriti lapsevanematele, kes seisavad silmitsi väljakutsetega mitmel rindel. On aeg, et ka lapsevanemaid märgataks ja tunnustataks erakordsete pingutuste eest, mida on tulnud teha COVID-19 tingitud kriisis laste toetamisel," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Ta märkis, et ei ole lihtne ühendada distantsõpet, eri vanuses laste soove ja vajadusi oma palgatöö, hobide ja vaba aja tegevuste ning paarisuhte eest hoolitsemisega. "Loodetavasti on olnud selles perioodis ka head, kui pere koosolemisest on saanud uus normaalsus."

Aprillis korraldas sotsiaalministeerium omavalitsuste seas küsitlusuuringu ning sellest selgus, et kõige enam on vaimse tervise probleemidega kimpus just noored, lapsed ja pered, millele viitab peretülide ja -vägivalla sagenemine. Lapsevanemate kurnatusest ja märkamise ning tunnustamise vajadusest annab tunnistust ka märtsis lastekaitse liidu tehtud küsitlus kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate hulgas. Selles selgus, et lapsevanemad tundsid kriisi ajal kõige enam puudust vabast ajast, toetavatest sõnumitest ja abisaamise võimalustest. Veel ilmnes, et vanemad olid kurnatud ja väsinud, kuna tuli täita mitut rolli samal ajal.

Murepöördumise arv on kasvanud

Lisaks avalikule tänamisele pööratakse kampaanias tähelepanu lapsevanemate oma vajadustele ning kutsutakse vajadusel nõu ja abi saamiseks pöörduma lasteabitelefonile 116 111, lasteabi lehel vestlusaknas või lugema nõuandeid veebilehelt tarkvanem.ee.

"Sellistel perioodidel on tähtis märgata ja teha pai nii lapsevanemale kui ka lapsele ja märgata väiksemaidki positiivseid asju. Selleks, et lapsele toeks olla, ei tohiks ära unustada ka iseenda vajadusi. Kuidas seda paremini teha, selleks võib leida mõtteid portaalist tarkvanem.ee," ütles portaali tarkvanem.ee esindaja Ly Kasvandik tervise arengu instituudist.