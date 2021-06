Abilinnapea Kalvi Märtin selgitas reedeses lehes, et seda sammu ei võetud ette mitte 140 korteriga maja elanike valju protesti pärast, vaid seetõttu, et konteinerid asuvad nüüd uue omaniku maal, samas korrastas linn ise lähikonnas ühe krundi ja saab nüüd sinna jäätmejaamale aluse rajada. «Ei ole nii, et kes kõvemini karjub, see ka oma tahtmise saab,» kinnitas ta.