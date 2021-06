Jah, tuleb tunnistada, et reklaaminud on tegijad «Eesti matuse» filmiversiooni veidralt odaval moel, jättes potentsiaalseile vaatajaile mulje, justkui oleks see võrdlemisi madalalaubalise huumoriga primitiivne jant. Eks ole selles filmis tõesti oma koht ka füüsilisel huumoril, aga teades Kivirähki talenti, on tuum kusagil hoopis mujal. See magusa nukruse ja sügavamate sümbolitega vürtsitatud komöödia raputab rohkem, kui karta võiks.