Esimene väljasõit. Käisime hiljuti perega Võrumaad avastamas. Ööseks ei julgenud veel jääda, aga kõik ülejäänud mugavused koos miljonivaatega said järele proovitud. FOTO: Erakogu

Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et tahtsin perele ühe jõekaldale unustatud ja võssa kasvanud onni soetada. Pangarahva arvates ei olnud ma aga isegi väärt hingama seda õhku, mis onni ümber hõljus. Eesti mees ei salli, kui talle ära öeldakse. See tekitab jonni, mille väge ei maksa alahinnata. Las ma pajatan.