FESTIVAL ⟩ Horror Dance Squad võitis maineka välismaise konkursi

Bändi vokalisti, Viljandist pärit Karl Mesipuu sõnul võib nüüd ametlikult võidu välja kuulutada, sest Impericon tegi seda ka ise. Detailsemat infot, kuidas asjalood edasi minema hakkavad, Mesipuul veel pole. "Protsess võtab kindlasti aega, aga saame välja hõigata, et võitsime," ütles ta. Võistlus läks lukku 23. mail, kuid vahepealsel ajal luges korraldaja kokku hääli ja kontrollis nende õigsust. Impericoni ingliskeelsel Facebooki lehel on kirjas, et hääled on kontrollitud ning mittesobivad eemaldatud, et võistlus oleks võimalikult aus.