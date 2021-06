Pandeemia ajal on soovitatud reisimisest hoiduda. Samas ei tohi unustada, et inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhiõigustest. Kindlasti tuleb vältida reisimist ohupiirkondadesse, kus levivad uued tüved ning vaktsiinid pole jõudnud kuigi paljudeni, kuid euroliidu piires ei tohiks seda vähemalt praeguses olukorras stigmatiseerida. Turistid on olulised tööandjad ning inimeste-, perekondade- ja rahvastevahelised sidemed vajavad hoidmist ning arendamist. Pealegi oleme üsna sageli tõdenud riigipiiri sulgemise jaburust, kui naabrite juures on nakatumisnäitaja oluliselt väiksem kui mõnes riigi vabalt ligipääsetavas piirkonnas.