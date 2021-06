Soome-ugri kujundusega 2-euroseid münte lastakse ringlusse üks miljon. FOTO: Eesti Pank

Eesti Pank laseb nädal enne jaanipühi ringlusse soome-ugri erikujundusega 2-eurose mündi, mille tiraaž on miljon.

«Eesti Pank laseb seekord ringlusse ühe üsna erilise mündi,» märkis Eesti Panga president Madis Müller. «See on pühendatud meie kui rahva juurtele. Eestlased on osa soome-ugri rahvastest, kellel on peale keele ja geneetilise pärandi väidetavalt ka sarnane maailmataju. See on väikeste, kuid tähendusrikaste sümbolitena jäädvustatud peagi ringlusse jõudvatele 2-eurostele.»

Uutel pühendusmüntidel on kujutatud Karjalas asuva Äänisjärve kiviaegsetelt kaljujoonistelt pärit päikese, põdra, jahimehe ja veelinnu kujutised. Äänisjärve kaljujoonised on esitatud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Mündi on kujundanud Al Paldrok ja Madis Põldsaar.

Erikujundusega 2-eurosed käibemündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal. Need jõuavad pankade ja jaekaubanduse vahendusel käibesse alates 16. juunist.

Münte vermiti miljon tükki, millest 12 000 on BU-kvaliteediga (brilliant uncirculated) ehk ringlemata ja kõrgläikega. Need on pakendatud meenetootena mündikaarti. Mündid valmisid Leedu rahapajas.

Võidutöö autor Al Paldrok käis mündil kujutatud sümboleid kaljudelt kopeerimas 1984. aastal teadusliku ekspeditsiooni raames. Paldrok on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia skulptuuri erialal, lisaks õppinud Helsingi ja Oslo kunstiakadeemias. Ta on kontseptuaalse kunstiõppeasutuse Academia Non Grata üks rajaja ja üleilmse Non Grata kunstigrupi juhtfiguur.

Madis Põldsaar on enam kui kümneaastase kogemusega graafiline disainer, kes on spetsialiseerunud äriväärtusi ja isikupära esindavate logode ning brändi identiteedisüsteemide väljatöötamisele. Igapäevase töö kõrval oma disainiettevõttes Beaugeste on tema kirg vektorportreede loomine.

Mis on pühendusmünt?

2-eurone pühendusmünt (commemorative coin) on ringlusse lastav käibemünt, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat.

Münt kehtib seadusliku maksevahendina kogu euroalal. See tähendab, et neid võib kasutada ja tuleb vastu võtta nagu mis tahes muid euromünte.