Nõnda jäävad käigust ära õppuritega seotud liinid number 7, 12, 13, 21, 26, 43A, 45, 46D, 48D, 51C, 55E, 57C, 63, 67A, 67B, 67C, 68A, 68B ja 68C. Kõikidel teistel maakonnaliinidel sõidavad bussid koolivaheaegade sõiduplaanide järgi. Kuigi sõiduplaanides on kirjas, et buss number 7 ei ole käigus 11. juunil, siis erandina on see liin reedel 11. juunil avatud tavapärase sõiduplaani alusel.