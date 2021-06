See on üsna ettearvatav tagajärg, kui oled hooaja jooksul sõitnud rattaga kokku 13 kilomeetrit ja siis väntad Viljandist Otepääle ehk peaaegu 90 kilomeetri kaugusele. Just seda ma eile koos kolleegidega tegin, et viia teatepulk edasi praeguse Postimees Grupi esimese väljaande Pärnu Postimehe esmailmumisest möödunud 164 aasta tähistamiseks korraldatud velotuuril.