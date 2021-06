Olgu majanduslikud põhjendused millised tahes, on teatud metsad, kuhu saagi sisse lüüa ei tohiks. Muu hulgas just rahakotist lähtuvalt. Maha lõigatud puud annavad küll korraks kopsaka sissetuleku, ent vähendavad tublisti võimalusi turismisektoril sellesama metsa abil tulu teenida ja seega ka riigile makse maksta. Raske on muidugi panna täpset hinnasilti, kui kasumlik on lähikonna majutus- ja toitlustusettevõttele see, et mõnda nende turismiatraktsiooni ümbritseb põlismets, mitte raiesmik, kuid kindlasti meelitab inimesi kohale sõitma puhas ja ürgne loodus, mitte lage lank.