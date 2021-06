Esiveoliste autode sprindis sõitis Kevin Allik kahes voorus kolmest välja parima aja ning see tagas kindla esikoha. Kristjan Pruusapuu oli kahes voorus kolmas ja see andis talle lõpuks neljanda positsiooni. Robin Allikul lõpetas auto juba tutvumisringil temaga koostöö, aga Alar Allikult laenatud autoga sai ta siiski kaheksanda koha. Robin Allik on praegu parima Viljandimaa sportlasena 29 mehe konkurentsis üldarvestuses kolmas.