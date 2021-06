Laupäevases lehes kajastatud Lääne tänav 6 asuva kortermaja mure koleda ümbrusega pakendikonteinerite pärast on väike näide väga suurest probleemist. Muret ei tee suureks mitte see, et niinimetatud kreml on Viljandi kõige elanikerikkaim hoone ega see, et samalaadset kurtmist on sealt kostnud juba viimased kaheksa aastat. Isegi mitte see, et ka paljud teised linna pakendikonteinerid kipuvad üle ajama. Tegelikult pole eriti vahet, kus see prügi on. Temaga oleks ikkagi jama.