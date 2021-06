Mittetulundusühingu Oma Pere lõuna regiooni koordinaatori Kadi Annuki peres kasvab neli kasulast. Annuk julgustab kohale tulema neil paaridel, kelle oma lapsed on suured, kuid jõudu on veel üle. Teretulnud on ka vanavanemad või eestkostjaks olemise huvilised ning üksikud inimesed, kes soovivad lapsi kasvatada.