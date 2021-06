"Võimalik, et polnud just sada protsenti mõistlik otsus hakata keset koroonat juuksurisalongi pidama," lausus ta muiates. "Selle kõigega kaasnes ikka parasjagu hirmu: mis siis, kui ei lähe kõik plaanipäraselt... Aga leian, et kui sa ei riski, ei saa sa kunagi teada, mis siis, kui kõik läheb hästi. Igavesti jääks kummitama mõte, mis oleks olnud, kui … Parem juba proovida ja põruda."

Adele Kroonberg on elupõline viljandlane, siin sündinud ja kasvanud. Enne juuksuriks õppimist omandas ta raamatupidajakutse, selles vallas töötanud ta aga ei ole, sest jäi hoopis koduseks pereemaks. Kui lapsed natuke suuremaks said, otsustas ta oma unistuse teoks teha. Raamatupidaja oskused ettevõtjal muidugi mööda külge maha ei jookse.

"Eks päris noorena viinud elu siia ja sinna, aga jõudsin tagasi Viljandisse," räägib Kroonberg. Tema sõnutsi on Viljandi imeline linn, kus lapsi kasvatada. Piisavalt väike, et oleks turvaline, samas piisavalt suur, et lastel oleks tegevust. Kooli, lasteaia, töö ja koduse elu ühildamine pole väikeste vahemaade tõttu samuti midagi keerulist. "Päris noorena seda ehk ei hinda, aga veidi vanemaks, eriti lapsevanemaks saades on sellistel asjadel suur tähtsus."