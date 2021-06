Arendaja on kulutanud spaahotelli rajamiseks juba ligi kaks miljonit eurot, nii et vaevalt projekt ellu viimata jääb. Ent kui basseini tagant laiemat pilti vaadata, tõmbub kulm kipra. Lastepargi ehitus jäi ära, sest see osutus üle ootuste kalliks. Tervikumi ehitust kimbutas sama mure ja praegu tundub projekt püsivat lootusel, et ehk raha ikka leitakse ja hinnad enam ei kerki. Hotelli ehitamiseks laekunud pakkumine oli nähtavasti nii kallis, et summat pole juletud avalikult välja öelda. Tähendusrikas on seegi, et pakkumisi oli üksainus.