Viljandi lauluväljaku pinkide ehitamist takistav puidunappus ning kaitseväe orkestri koondamine – neil kahel on raske näha ühisosa. See on aga olemas: riigimetsa majandamise keskus (RMK), kes tänavu maksis riigile 33,4 miljonit eurot dividende ja kellelt tuleval aastal eeldatav summa on 16,2 miljonit eurot. 17 miljonit eurot kaob ning järgmistel aastatel väheneb panus riigikassasse veelgi.