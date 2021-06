Viljandi linnavalitsus ja sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus käivitasid märtsis kogukonnagiidide koolitusprogrammi, et õpetada välja inimesed, kes hakkavad suvel graafiku alusel tegema Viljandi linnaekskursioone. Nüüdseks on õpe läbi ning 3. juunil tunnustasid giide Viljandi linnapea Madis Timpson ja Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja Elmo Puidet.

«See näitab, et kodulinna armastatakse ja tahetakse jagada lugusid ja informatsiooni ka nendega, kes meile Viljandisse külla tulevad,» sõnas Timpson, «Kõige tähtsam on aga siiski huvi äratamine ja külalislahkus, et peale linnaekskursiooni tahetakse jääda siia kauemaks. Selleks, et ise omal käel ringi vaadata, lõunatada ja mis veel parem, lausa öömajale jääda.»