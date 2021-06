Sellele küsimusele on keeruline vastata. Võimalik. Mine sa tea. Kahtlemata sõltub kõik konkreetsest töörühmast, kas see võtab teemat tõsiselt või mitte. Jääb aga paratamatult mulje, et riiklikult öeldakse nii möödaminnes, et jah, see on meil selline väike probleem, millega tuleks pisut tegelda ja selleks käivad meil kord kuus toas koos mõned inimesed, kes siis siit-sealt natuke vaatavad seda asja. Üldiselt pole selles ju midagi halba, kui erihuvidega poliitikud käivad aeg-ajalt koos, et ühiselt atra seada ja koostöös mõnd endale olulist teemat arendada. Näiteks toetada Tori hobust, president Donald Trumpi või kosmosevaldkonda.