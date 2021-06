Maski kandmine on üks võimalus viiruse leviku tõkestamiseks, kuid vähemalt sama oluline on tagada siseruumides tuulutamise ja hea ventilatsiooniga värske õhk. Et koolides ja lasteaedades on palju inimesi pikka aega ühes ruumis koos, otsustas Viljandi vald hankida sinna õhu süsihappegaasisisalduse kindlakstegemiseks mõeldud mõõturid.