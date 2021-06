PÄEVA KOMMENTAAR ⟩ Tõrvas valmis veekeskus, aga mul viljandlasena piinlik ei ole

Seda, et Tõrva suudab ja Viljandi endiselt ootab, on nii otsesõnu mulle kui Facebooki avalikes kommuunides viimase paari-kolme kuu jooksul märgitud korduvalt. Aga ma ei arva, et Tõrva suutmine peaks mulle viljandlasena korda minema.

Esiteks ei usu ma sugugi, et Abja-Paluoja, Suure-Jaani, Tõrva või mis tahes teine Eesti väikelinn oleks endale uue ujula ehitanud selleks, et viljandlasi piinlikku olukorda panna. Jah, nende linnade ja valdade juhid ning paljud elanikud leiavad mingil hetkel võimaluse naljatamisi osatada, et kui Viljandi on veekeskust juba 23 aastat planeerinud, siis neil on see valmis. Mina viljandlasena ei võta seda aga mõnitamise ega alavääristamisena. Seda tuleb võtta naljana.