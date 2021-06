Karusloomakasvatus on Eestis üsna väike majandusharu, ent kirgi on see läbi aastate ohtralt kütnud, sest selle keelustamine või lubamine on suuresti maailmavaateline küsimus. Eestis on hakatud loomadele kannatuste põhjustamise vajalikkust ja põhjendatust aina enam küsimärgi alla seadma, ent kahtlemata on paljudel inimestel raske aduda nüansse, mis eristavad karusloomade kasvatamist näiteks lehmakarja pidamisest või seafarmist. Lihuniku noa alla lähevad lõpuks ju kõik loomad, keda me kasu saamise nimel peame! Ja loomanahku on inimesed ju aastatuhandeid enese katmiseks kasutanud!