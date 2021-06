Võtan vabaduse väita, et Tartu poolt Viljandisse sissesõit on kauneim kogu Eesti peal. Mäenõlvalt avaneb lummav vaade. Ees kõrguvatel küngastel paistavad majad kui tikutoosid. Kohati on katused ühel joonel vundamentidega. See on linn, kus võiks käia katuseid mööda.