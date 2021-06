Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 154,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 3,4 protsenti. Ööpäeva jooksul manustati 8582 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 478 755 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 268 806 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 66 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.