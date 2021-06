Nagu Aleksandrov ütles, oli Böttkeri medal Eestile ainus. «Arvestades, et see tulemus tuli puhtalt koduste treeningute pealt, ilma välislaagriteta, siis midagi ette heita ei ole. Me pole juba rohkem kui aasta üle piiri saanud ja nii on keeruline. Aga sellised on praegused seisud ja kõik võitlesid visalt,» rääkis ta.