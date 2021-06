Marko Suurmägi: kahtlused, süüdistused, demokraatia ja üks eriline tee poliitiku maja ees

Läks mõni aasta mööda. Ametis oli juba ülejärgmine linnapea ning juhtumisi asfalteeriti ära just tema maja ees kulgev tänav. Linnapea rääkis küll, et see töö oli arengukavas juba ammu enne, kui tema ametisse astus, aga ikka oli suur hulk neid, kes selle jutu peale muigasid.

Nüüd on häda ühe väikse, kuid erilise teega Viljandi vallas. Ühelt poolt teevad selle eriliseks pikk ajalugu ja muinsuskaitseline väärtus, teisalt see, et tee ääres on Isamaa erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri majapidamine. Tee on kohutavas seisukorras, aga ega see ka teab kuhu vii – üks puhkekoht ja paar kinnistut selle kõrval või taga. Eriline häda on seotud hoopis sellega, et juhtumisi on ka vallajuhid Isamaa erakonnast.