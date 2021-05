Mai teisel poolel 12-aastaseks saanud poiss oli oma sünnipäeval tige kui herilane. Isegi vanematelt kingiks saadud «PlayStation 5» pakkus enne kooliminekut rõõmu vaid korraks. Koolimajas teatas õpetaja pärast õnnesoovide jagamist, et nüüd tuleb mask ette panna. Need klassikaaslased, kelle sünnipäev seisab ees suvel, irvitasid suure suuga. Vanemate klassiõdede ja -vendade suu oli maski taga peidus, nii et polnud aru saada, mida nemad tegid.