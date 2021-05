Sellest on kahju, et petised on kasutanud Sakala kuulutustekülge inimeste tüssamiseks, aga meil on hea meel, et sellest teada saime ning oli võimalik kiiresti reageerida. Kui politseid on toimunust teavitatud, siis tasub alati ka meile teada anda, et saaksime niisugustel juhtumitel jõudumööda silma peal hoida. Miks jõudumööda? Sest on võimalik, et petised mõtlevad endale järgmise nime ja hangivad uue telefoninumbri ning jätkavad inimestelt raha välja petmist nii meie maakonnas kui mujalgi, aga see on võitlus, mida on raske võita.