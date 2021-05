Kella poole kolme paiku oli liiklus Joala kuju juures üsna tihe ja uudistamas käis hulk inimesi. Salapärased vandaalid ei olnud suure piiluaugu tegemiseks kasti mitte lõiganud, vaid nihutanud ülespoole ühte kolmest ülestikku asetatud saepuruplaadist, mis on kruvidega kinnitatud karkassi külge, ja seejärel plaadi uuesti kruvidega kinnitanud. Seetõttu võib oletada, et otsest varalist kahju peale mõne kaotsiläinud kruvi ehk säherdune koerustükk ei põhjustanud. Lisaks on kastile tehtud grafiti tekstiga "Jaak on vaba" ning kasti kõrvale toodudd varem teises kohas olnud pargipink.