2 + 2 REEGEL ASENDUB SISERUUMIDES HAJUTATUSE NÕUDEGA

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS JA -HARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

Alates 31. maist on kõik need tegevused lubatud sisetingimustes kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, arvestada tuleb hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõuet. Sisetingimustes tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased ja need, kellel see pole võimalik tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades.