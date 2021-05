Kolme Tamme jooks on traditsiooniline Viljandi vallas korraldatav üritus, mille eesmärk on jätkata jooksutraditsioone ja anda võimalus sportlikuks tegevuseks. Ühtlasi on see ka Viljandi valla seeriajooksu II etapp. 10,6-kilomeetrise põhijooksu distantsi läbinud kuus paremat meest ja naist saavad diplomi, rahalise auhinna ja karika ning vanusegrupi võitja karika ning diplomi. Kõik osalejad kes läbivad 10,2-kilomeetrise distantsi, saavad osalejamedali.