Bolt ütleb oma kodulehel, et elektritõukeratta kasutamiseks peab olema 16-aastane. Samuti on iga tõukeratta peal kleebis, mis justkui keelab alla 16-aastastel selle kasutamise. Miks võib siis linnatänavatel näha elektritõukerattaga sõitvaid lapsi, kes on visuaalselt hinnates ilmselgelt sellest vanusepiirist nooremad, pealegi paljud neist ilma igasuguse kaitsevarustuseta? Olen Viljandis Bolti elektritõukerattaga sõitvaid lapsi näinud pea iga päev ja see teeb mind nõutuks.