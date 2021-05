Äsja Viljandimaal Leie ja Vaibla küla vahel oma uksed avanud kalakohviku Võrtsu Sahver juhatuse liige Priit Laur rääkis, et kohvikut hakati rajama umbes aasta tagasi ja sellega on ühiselt seotud olnud paljud kohalikud. "Me teeme seda sõpruskonnaga ja meil on siin mitu peret, kellega koos me oleme seda vedanud. Üks aitab ehitusega, teine aitab kalapüügiga ja kolmas aitab mingi kolmanda asjaga. Suur tänu tahaks öelda ümberkaudsetele inimestele. Igaüks on nõu ja jõuga abiks olnud," ütles ta.