Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on tublisti kasvanud nende kohtade arv, kus reovee viirusesisaldus on väike. «Väikese viirusesisaldusega kohtade osakaal on praegu võrreldav sügisese tasemega,» täpsustas Tenson.

Teatavasti liigitavad teadurid viiruse leidumist piirkondades valgusfoori süsteemi järgi: punane näitab suurt, kollane keskmist ja roheline väikest levikut. Visalt toimuvate muutuste paremaks ilmestamiseks on uuringutulemusi kajastavale kaardile lisatud veel üks värv, oranž, mis aitab eristada suurt viirusesisaldust väga suurest. Eelmise nädala tulemuste põhjal on Viljandi värv kaardil roheline ning see tähendab, et Viljandi reovees leidub viirust vähe. Küll aga on Võhma ja Karksi-Nuia oranžid, mis näitab seal keskmisest suuremat levikut.