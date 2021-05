«Täna oli ajalooline päev,» kirjutas Viljandi linnapea Madis Timpson Facebooki seinale teisipäeval, kui oli allkirjastatud uue haigla ehitusleping. «Täna on ajalooline päev,» teatas ta sealsamas ka reedel, kui pandi nurgakivi jalgpallihallile. Kaks ajaloolist päeva nädalas on sedavõrd palju, et tekib kahtlus, kas need ikka tõesti ajaloolised on. Teisest küljest on mõlemad mainitud ehitised Viljandile kahtlemata erakordsed.