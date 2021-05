"Täna on linnas ajalooline päev: jalgpallihalli ehitus on selle aasta suurim investeering. See on samm õiges suunas," ütles Viljandi linnapea Madis Timpson oma avakõnes. "Jalgpallihalli vajadust teame juba aastaid, juttugi sellest on tehtud aastaid. Täna paneme formaalselt sellele ka nurgakivi."

Timpsoni sõnul on halli olemust ja tähtsust linnale keeruline üle hinnata. "Arvestades, et see on kõige suurem investeering linnale – see räägib iseenda eest. See on ühtlasi ka investeering tulevikku: lasteaedadesse, koolidesse, tulevikku – laiemas mõttes kui Tuleviku klubile."