Kõnealune teelõik on muidugi nii kohutavas seisukorras, et sinna juurde on pandud hoiatav silt ning selle kordategemisest on aastaid räägitud, ka Sakalas. Seda ei ole võimalik eitada. Aga kas see on niivõrd oluline, et eelistada seda suurema liiklustihedusega teedele? Keeruline öelda. Viljandi vald pole teede ehituseks just ülemäära palju raha määranud, 173 000 eurot, millest algselt 50 000 oli mõeldud Loodi tee jaoks ning pahandusi põhjustab valikute langetamine alati.