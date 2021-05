Kui millestki rääkida ei ole, räägitakse üldiselt ikka ilmast. Kiidetakse või laidetakse, kuidas keegi. Mõni muidugi ainult laita oskabki: vihm on märg, talv on külm ja päike paistab silma. Või siis kirutakse – naabreid, valitsust, ülemust ... Ilmselt kehtib see kirjutamise kohta ka. Kui koroonale ei jaksa enam mõelda ja ühtegi raamatut pole parajasti soovitada, siis ilmast annab alati kirjutada.