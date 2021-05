Mõnes mõttes on raske aru saada, mille üle õieti veel nii põhjalikult mõelda on. Heakene küll, rahaasjad peavadki olema hoolikalt läbi mõeldud ning juriidilised nüansid läbi vaadatud, ent linn on selge sõnaga välja öelnud, et erilist huvi keskuse vastu pole ning kavatsust vara arendada ka mitte. Pigem paneb imestama, et Viljandi vald on nii varmalt valmis seda keskust endale võtma. Kui veidi leebet nalja teha, siis tahaks tagant õhutada, et tehke nüüd ometi tehing kiiresti ära, naabrimees pole veel aru saanud, et hobune lonkab! Nali naljaks, on täiesti arusaadav, et vallal on huvi seista hea selle eest, et vallas asuv keskus hästi töötaks ja areneks, maksku see siis pealegi palju.