Inimese ja looduse suhe on läbi aegade kippunud olema üle keskmise dramaatiline. Harva juhtub, et kui me sellele isetoimetavale igiliikurile kusagil käe vahele paneme, muutub midagi paremaks. Aga siis on lihtne letile lüüa tuntud fraasid nagu ühiskondlik surve, tööstuslik areng ja lineaarses kasvutrendis tarbimisvajadus. Samas, iga liivatera pimesi kaitsta pole ka mõtet. Tõde on kusagil vahepeal.