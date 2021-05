SPORT ⟩ Suure-Jaani rajatakse uus kettagolfirada

Mittetulundusühingu Suure-Jaani Disc Golf Club juhatuse liige Kalev Sengbusch rääkis, et tegelikult oli kettagolfi raja tegemise plaan algselt Põhja-Sakala valla kaasava eelarve hääletusel, kuid sealt võitu ei saadud. Mõtlesime, et mis siin ikka, võtame kätte ja proovime," ütles ta.

Rada tehakse Suure-Jaani tervisekoja taha tühjale soisele kinnistule. Sengbuschi sõnul sooviti just seda kohta, sest pole ohtu, et keegi peaks tahtma lähiajal soisele platsile midagi ehitada. "Kui paremat maatükki küsid, siis kindlasti tulevad majad sinna kunagi peale, aga sellele soisele alale väga midagi muud teha ei saagi," rääkis ta. Sellisele maale raja ehitamine on ka kettagolfi entusiastidele proovikivi.