Eestis on tervishoiuteenused riigi korraldada. Teatud erialadel toimetab riikliku teenuse kõrval muidugi erasektor. Mõlemad süsteemid on tihti mehitatud samade spetsialistide-tohtritega, kes end mitme kliiniku vahel jagavad, aga erasfääris on järjekorrad lühemad ja abi kiirem. Kallim, aga kiirem. Rahva tervis, sealhulgas vaimne tervis, on just omavalitsuste vastutada ja sisuliselt ennetusmeede. Edumeelsemates omavalitsustes on tööl ka rahvatervise ja -spordi spetsialistid.